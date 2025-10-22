Sierra Bella, un dolor de cabeza para Desbordes: tribunal ordena embargo de bienes del municipio

El conflicto por la ex Clínica Sierra Bella escaló judicialmente luego de que el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago emitiera un mandamiento de ejecución y embargo en contra de la Municipalidad de Santiago, tras el incumplimiento del pago pactado con Inmobiliaria San Valentino SpA.

El contrato, firmado en enero de 2023 por $8.200 millones, establecía un vale vista inicial de $2.400 millones, pero el alcalde Mario Desbordes instruyó su no pago pese a que el inmueble fue inscrito a nombre del municipio, provocando el aumento de la deuda a más de $9.300 millones por intereses moratorios.

Sin embargo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a esta orden de embargo: “Esta semana hemos sido notificados de una demanda ejecutiva por parte de los dueños de la ex Clínica Sierra Bella. Los dueños, son ellos los dueños, no nosotros. Y en ese contexto vamos a interponer todas las excepciones que correspondan, porque aquí tenemos juicios pendientes, hay una serie de discusiones, hay un enriquecimiento ilícito”, indicó el jefe comunal.

Los dardos del edil volvieron a apuntar a Irací Hassler, señalando que los demandantes están “cobrando por responsabilidad y por culpa” de la exalcaldesa. “No voy a pagar 8 mil por lo que vale 2 mil. Y en ese contexto vamos a ejercer todas las acciones que nos permitan evitar que esto se concrete. No es posible que los dueños de la clínica insistan en un negocio que está completamente viciado”, aseguró Desbordes.

Desbordes acusó que Hassler escapó de sus responsabilidades y que es el municipio el que “sigue sufriendo” con la compraventa de la exclínica. El alcalde señaló que “no solo es un negocio carísimo donde se nos está cobrando tres veces el valor, sino que además en ese lugar técnicamente no es posible hacer un Cesfam en regla, menos aún una clínica”.

La respuesta de la inmobiliaria

La inmobiliaria San Valentino SpA, a través de un comunicado señaló que “el viernes 17 de octubre recién pasado, concurrimos a las dependencias municipales, acompañados de un notario público, con el propósito de abordar el incumplimiento del pago, sin que ninguna autoridad nos entregara una respuesta”.

“Esta negativa persistente y el silencio administrativo reflejan la actitud soberbia y temeraria del alcalde Mario Desbordes Jiménez, quien, en lugar de honrar los contratos y la buena fe procesal y legal, ha optado por desconocer deliberadamente las obligaciones asumidas por la Municipalidad”, señala el comunicado.

Aseguran que el municipio por instrucción de su alcalde incurrió en un acto “ilegal” e “irregular” al ordenar el no pago de un vale vista reconocido en la escritura pública de compraventa.

“Resulta evidente que el alcalde busca obtener réditos políticos al presentarse como defensor de los recursos municipales, cuando en realidad su negativa a cumplir con la orden judicial agrava el perjuicio causado tanto al patrimonio municipal como al de nuestra empresa, desconociendo sentencias ejecutoriadas de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y de los tribunales civiles”, señalaron.