Comenzó debate presidencial con un minuto por candidato para exponer sus ideas

Comenzó el antepenúltimo debate antes de las próximas elecciones presidenciales del 16 de noviembre organizado por Canal 13. Es conducido por Soledad Onetto e Iván Valenzuela y llegaron todos los candidatos.

Lo más interesante será la pregunta que José Antonio Kast le formule a Evelyn Matthei. El debate estará dividido en tres bloques y los candidatos podrán interpelarse, pero además, tal como se hizo en el debate de Chilevisión, habrá preguntas cruzadas entre ellos.

Justamente en una de esas interacciones es donde están centradas todas las miradas, pues en el tercer bloque José Antonio Kast preguntará a Evelyn Matthei, en medio de una semana en la cual siguen tensas las relaciones en las derechas, debido a los comentarios de Ruth Hurtado (la secretaria general del Partido Republicano) sobre Jaime Guzmán, entre otros impasses.

Pese a ello, todos apuestan a que es difícil que Kast salga a golpear con un tono muy duro, dado el nivel de rechazo que tiene y las acusaciones en orden a que los trolls afines a él se ensañaron con las dos mujeres en competencia (Matthei y Jeannette Jara).

Tras este debate, solo van quedando los organizados por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el 4 de noviembre, y el de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), fijado para el 10 de noviembre.