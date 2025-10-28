Gobierno dice que no hay opción de un indulto al “Comandante Ramiro”

Desde el Gobierno afirmaron que no existe ninguna solicitud para indultar a Mauricio Hernández Norambuena, conocido como “Comandante Ramiro”, y que el Ejecutivo no considera avanzar en esa posibilidad durante la actual administración.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que el indulto no está contemplado y que este tipo de acciones deben seguir un procedimiento establecido.

El tema surgió luego de que la candidata presidencial Jeannette Jara fuera consultada en un debate sobre la situación de Hernández Norambuena. Ante esto, Vallejo sostuvo que “nosotros no tenemos contemplado ningún indulto de esas características durante nuestra administración, pero además porque no se ha presentado ninguna solicitud de indulto de esas características en particular”.

Hernández Norambuena fue uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez durante los años de guerrilla y participó en el atentado contra Augusto Pinochet en 1986. Fue condenado por el secuestro de Cristián Edwards y por el asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI.

La vocera enfatizó que los indultos deben evaluarse dentro del marco legal: “Estas son cosas que están normadas, que tienen un procedimiento para poder evaluarse. Independientemente de que no ha sido presentada ninguna solicitud, no está contemplado avanzar en algo de esas características”, señaló.