Exjuez cumplirá en libertad pena de 41 días por grabar mujeres en gimnasio

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar condenó al exjuez Alonso Arancibia a 41 días de prisión, tras ser hallado culpable de registrar imágenes de mujeres sin su consentimiento en un gimnasio de Concón.

La pena fue dictada con remisión condicional, por lo que el exmagistrado la cumplirá en libertad, con la obligación de firmar mensualmente en el Centro de Reinserción Social de Gendarmería.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Arancibia fotografió y grabó a al menos cuatro víctimas, vulnerando su derecho a la privacidad. Su abogada defensora, Carolina Bintrup, explicó que “acepta responsabilidad de los hechos. Por lo tanto fue condenado en los hechos que estaban en la acusación del Ministerio Público”.

Además de la pena remitida, el exjuez deberá pagar una indemnización de $500 mil a cada una de las víctimas. Según la acusación, Arancibia “procedió reiteradamente con su teléfono marca Apple modelo iPhone 12 a captar, grabar, filmar y fotografiar los cuerpos, glúteos, genitales y partes íntimas” de varias mujeres, incluida una menor de edad, “con fines de significación sexual y sin su consentimiento”.

La denuncia inicial fue realizada por un hombre de 33 años que descubrió al entonces juez grabando a su pareja mientras hacía ejercicios. En su teléfono fueron hallados seis videos y 95 fotografías de distintas mujeres.

Tras conocerse el caso, el Poder Judicial abrió investigaciones disciplinarias que no derivaron en su remoción, aunque Arancibia terminó acogido a retiro por motivos de salud. Desde la Coordinadora Feminista 8M Valparaíso, Karen Álvarez calificó la resolución como “un acto de complicidad patriarcal entre el poder judicial y uno de los suyos”.