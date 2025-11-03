AIM manifiesta preocupación por “encuestas de intención de voto sin respaldo metodológico”

La Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública (AIM) manifestó su preocupación por la publicación y comparación de encuestas de intención de voto que no cuentan con respaldo metodológico suficiente.

A juicio del gremio, este tipo de prácticas “pueden inducir a interpretaciones erróneas, confundir a la opinión pública y afectar la reputación de la industria de encuestas de opinión pública”.

En una declaración pública, la AIM destacó que “las encuestas políticas son herramientas esenciales para una democracia informada”, ya que permiten comprender tendencias y fortalecer el debate. Sin embargo, advirtió que “cada medición refleja un momento específico del proceso electoral” y debe ser analizada con criterios técnicos consistentes.

La asociación hizo un llamado a los medios de comunicación y a los especialistas a respetar estándares mínimos de comparación, como el uso de la misma pregunta de intención de voto, la base 100 entre quienes declaran preferencia, la inclusión del margen de error y nivel de confianza, la equivalencia temporal de los estudios y la comparación de universos equivalentes.

AIM enfatizó que la precisión de una predicción electoral solo puede medirse contrastando los resultados oficiales con encuestas levantadas en los días previos a la elección y que cumplan con los criterios técnicos establecidos. Asimismo, reiteró su llamado a empresas, consultoras y centros académicos a comunicar con transparencia sus metodologías conforme a los estándares internacionales del Código ICC/ESOMAR y WAPOR.

La declaración concluye agradeciendo a sus empresas socias por su compromiso con “la transparencia, la rigurosidad y la ética profesional que sustentan la credibilidad de la investigación en Chile”.