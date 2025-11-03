Gobierno confirma asistencia del Presidente Boric en ceremonia de cambio de mando en Bolivia

El Presidente Gabriel Boric confirmó su participación en la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Bolivia, donde el presidente electo Rodrigo Paz Pereira asumirá el cargo este sábado 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Con este acto se pondrá fin al ciclo político del Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó el país por casi dos décadas.

Desde La Moneda informaron que el Mandatario viajará acompañado por una comitiva acotada, integrada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de La Fuente.

El desplazamiento oficial no incluirá a la prensa nacional y se centrará exclusivamente en la ceremonia protocolar.

El cambio político en Bolivia ha sido observado en Santiago como una oportunidad para recomponer vínculos diplomáticos rotos desde 1978. En los últimos días, excancilleres chilenos coincidieron en que el fin del ciclo del MAS podría abrir una nueva etapa de diálogo entre ambos países.