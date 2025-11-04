Prisión preventiva para imputado por triple homicidio a familiares de senador Cruz-Coke en La Reina

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la prisión preventiva de Jorge Ugalde Parraguez, imputado por el Ministerio Público como autor del homicidio calificado de un padre y sus dos hijos, ocurridos el 18 de octubre pasado al interior de un inmueble en la comuna de La Reina.

La magistrada Carolina Araya Hernández, en la audiencia de formalización, estableció que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de investigación de 180 días.

Según la Fiscalía Oriente, Ugalde Parraguez —cuñado y tío de las víctimas— planificó el crimen días antes del 18 de octubre, adquiriendo sustancias de sumisión, un arma blanca, una máscara y un arma de juguete con apariencia real. El día del hecho, suministró zoplicona a sus sobrinos de 17 años, reduciendo su capacidad de defensa. Posteriormente, agredió a Eduardo Cruz-Coke, padre de los jóvenes y primo del senador Luciano Cruz-Coke, con un arma cortopunzante, provocándole la muerte por shock hipovolémico, y luego asfixió a sus sobrinos, según pericias, por un edema pulmonar con signos de asfixia marcada.

La Fiscalía formalizó los ilícitos bajo los agravantes de alevosía, premeditación, delito contra menores y acción contra víctimas con afinidad familiar. Los fiscales jefes de Género y Flagrancia Oriente, Carolina Remy-Maillet y Francisco Lanas, presentaron informes periciales, audios y videos obtenidos con apoyo de los municipios de La Reina y Las Condes.

Tras los hechos, fue el propio imputado quien alertó a Carabineros, iniciando la investigación dirigida por la Fiscalía Oriente e instruida a la Brigada de Homicidios de la PDI.

🚨ÚLTIMO MINUTO: Fiscalía formalizó a Jorge Ugalde por 3 delitos de Homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar, 391 causal 1 y 5 , Alevosia y premeditación conocida

Autor consumado

Agravantes 12 N° 22 y 13 solicitando la prisión preventiva del imputado. pic.twitter.com/fPmXfTvMBt — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) November 4, 2025

La fiscal Remy-Maillet indicó que aún no se puede determinar con claridad el móvil del crimen, aunque señaló antecedentes relacionados con derechos sucesorios y patrimoniales de la sociedad familiar que podrían estar involucrados. La data de muerte, según pericias, corresponde a las 15:00 horas del 18 de octubre, y la autopsia de Eduardo Cruz-Coke descartó lesiones autoinferidas. El arma homicida no fue encontrada en el lugar, aunque sí se halló un arma de fantasía y una máscara con material genético de la víctima.

Se confirmó también un hecho previo de noviembre de 2024, cuando las víctimas sufrieron una intoxicación por helados en mal estado, que habría constituido un intento criminal anterior por parte de Ugalde. Además, los informes toxicológicos confirmaron la presencia de un medicamento de sumisión en los menores, cuya concentración aún no se ha determinado si era letal, pero que influyó en la capacidad de defensa de las víctimas.

Durante la audiencia, se aclaró que no se formalizó a la hermana de Eduardo Cruz-Coke, Trinidad, por lo que su participación aún no ha sido determinada.

El senador Luciano Cruz-Coke aseguró en declaraciones a la prensa que “Eduardo era una persona incapaz de tocar a sus hijos, una persona de corazón enorme”. Eso, luego de informarse que el hecho era investigado como un parricidio con posterior suicidio. “Naturalmente, como familia, la verdad es que la idea de que Eduardo pudo haber asesinado a sus hijos nunca nos hizo mucho sentido”, comentó el legislador de Evópoli. Y dijo esperar “que se siga adelante con la investigación y quienes deban responder por este triple homicidio, como está siendo recaratulado, lo hagan ante la Justicia”.

