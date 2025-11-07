Abogado Javier Couso y caso Ángela Vivanco: “Tiene efecto dominó en todo el campo de lo jurídico”

El abogado constitucionalista Javier Couso, director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, advirtió sobre el impacto estructural que genera el caso “Muñeca Bielorrusa”, que involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

“El caso tiene un efecto dominó en todo el campo de lo jurídico. Afecta a la jurisdicción, a las facultades de Derecho, a la Academia Judicial, a todo el Poder Judicial y a la sociedad en su conjunto”, señaló Couso en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, calificando la situación como “catastrófica” para la credibilidad del sistema.

“Aquí se nota lo catastrófico que tiene para todo el Poder Judicial que una persona se haya prestado para algo tan grave como recibir dinero a cambio de un fallo”, afirmó el académico, quien subrayó el impacto que esto tiene en la enseñanza y el ejercicio del derecho: “Imagínate lo inútil que se vuelve eso. Lo que es decisivo es quién le pagó o no a una jueza o un juez para que incline la balanza de un fallo”.

Couso remarcó además que “el dinero es quizá la forma más burda en que se puede influir en un juez” y sostuvo que el caso demuestra la urgencia de una reforma judicial profunda: “Ha llegado la hora de realmente entrar a la reforma que la propia Corte Suprema hace más de un año viene planteando, de cambiar la forma en que en Chile se elige a los jueces”.

El académico advirtió que hechos como éste “deslegitiman todo el sistema” y ponen en riesgo la confianza ciudadana en la justicia: “Esto tiene efectos dominó, afecta a todo el campo jurídico, a las facultades, a los tribunales y al país entero”.