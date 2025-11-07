¿Sin “Highway to Hell” el 11 de marzo? Delegado Durán pide correr show de AC/DC por cambio de mando

A horas de iniciarse la venta de entradas, el concierto de AC/DC en Chile para 2026 quedó bajo revisión. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana solicitó ajustar la fecha, ya que coincide con el cambio de mando presidencial del 11 de marzo.

“El 11 de marzo es una fecha especialmente importante para el país… requiere un despliegue importante de Carabineros, tanto en la Región Metropolitana como en Valparaíso. No hay incompatibilidad legal, pero no es aconsejable la realización del show ese día”, explicó el delegado Gonzalo Durán a The Clinic.

Durán añadió que ya iniciaron conversaciones informales con la productora DG Medios “para evaluar un ajuste en la fecha, de modo que el concierto se realice sin inconvenientes y sea compatible con los requerimientos institucionales del cambio de mando”. Según la autoridad, la empresa ha mostrado “la mejor disposición” para encontrar una solución.

Por ahora, no hay confirmación de cambio: la fecha original sigue en evaluación. En paralelo, la venta de tickets está programada para este viernes 7 de noviembre, 10:00 horas, a través de Ticketmaster.