Tribunal Constitucional rechaza requerimientos de Jadue y mantiene fuera de carrera al exalcalde

El Tribunal Constitucional (TC) dio un nuevo -y probablemente último- golpe a las aspiraciones electorales de Daniel Jadue al declarar inadmisible el requerimiento con que buscaba ser reincorporado en las papeletas parlamentarias del 16 de noviembre. La resolución, notificada este viernes en la tarade, confirmó el cierre de la última vía institucional que mantenía abierta el exalcalde de Recoleta.

La Primera Sala del TC, integrada por las ministras Nancy Yáñez, Catalina Lagos y Alejandra Precht, además del ministro Miguel Ángel Fernández, resolvió por unanimidad rechazar dos requerimientos de inaplicabilidad presentados el 15 de octubre. En ellos, Jadue alegaba que la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que lo dejó fuera de la papeleta, generaba efectos inconstitucionales.

Sin embargo, el fallo fue categórico: “La gestión pendiente ha concluido su tramitación ordinaria, no existiendo una gestión judicial en que pueda hacerse efectiva la eventual declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicitada por la parte requirente”, señala la resolución.

El Tricel había suspendido los derechos políticos de Jadue y revertido su aceptación como candidato a diputado por el Distrito 9, luego de que la Fiscalía Centro Norte presentara una acusación en su contra por delitos con pena aflictiva en el caso Farmacias Populares. Aunque esa acusación fue posteriormente retirada, el tribunal electoral rechazó la reposición con nuevos antecedentes.

A poco más de una semana de las elecciones, el exjefe comunal sigue intentando reabrir su camino político. Esta semana, junto al abogado José Antonio Toledo, presentó un tercer requerimiento ante el TC, fundado en un recurso de protección contra el Servel, que actualmente se encuentra en apelación ante la Corte Suprema.