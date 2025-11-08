Ataque incendiario en Carahue deja máquinas siniestradas: fue encontrado lienzo de Weichan Auka Mapu

Un ataque incendiario se registró durante la madrugada de este sábado en el sector de Cullinco Bajo, en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía. El siniestro, que afectó a maquinaria pesada ubicada en las orillas de la ruta que conecta Carahue con Nehuentúe, fue reivindicado mediante un lienzo por la organización radical Weichan Auka Mapu (WAM).

El dueño de la maquinaria, Hernán Fernández de la empresa Transportes y Áridos Fernández, llegó al lugar cerca de las 6:30 de la mañana y constató cómo sus equipos estaban ardiendo. Fernández estimó que el ataque ocurrió alrededor de las 3:30 o 4:00 horas, lamentando una pérdida millonaria que cifró “alrededor de $70, $80 millones de pesos”.

“Esto es un negocio en el que tengo trabajadores, entonces todos dependen de un sueldo, y aquí lo truncan a uno y no puede seguir desarrollando su trabajo”, relató Fernández a Radio Bío-Bío, añadiendo que la situación los deja “de brazos cruzados, sin poder mover ni cargar material”. El empresario sostuvo que no contaba con cuidadores, ya que esto significaría “arriesgar una vida”, y aclaró que no había recibido amenazas previas al ataque.

El lienzo encontrado en el sitio está siendo investigado por Carabineros, quienes se mantienen realizando diligencias en el sector. Este hecho se produce a solo horas de otro ataque incendiario reportado el viernes en la comuna de Vilcún, el cual también fue reivindicado por la misma organización radical.