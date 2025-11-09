Carmona (PC) respalda decisión de Jara de suspender su militancia si resultara electa

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó la posibilidad puesta en mesa por la candidata oficialista y militante de la tienda, Jeannette Jara, de abandonar el PC en caso de ser electa.

“Es bien probable, porque se ha generado tanta controversia con aquello (…) No quiero que existan más cargas sobre una responsabilidad que yo tendría eventualmente como Presidenta”, afirmó este jueves, asegurando que su intención está en “gobernar a la ciudadanía y no a los militantes de un partido”, por lo que considera que suspender o dejar su militancia sería “para ahorrar problemas”.

En Estado Nacional, Carmona intepretó las palabras de Jara como un hito. “Hay que valorar la disposición de Jeannette Jara, que busca la mejor igualdad de condiciones de todos los partidos que respaldan su candidatura (…) La señal es debemos ser una coalición, debe la coalición tener la tranquilidad de contribuir en sus capacidades y todo eso debe ser altamente valorado”, aseveró.

En esa, respaldó la decisión de Jara, afirmando que desde la dirección nacional del PC, “vamos a tener absoluta comprensión, vamos a aceptar con total disposición si eso le ayuda al proceso de unidad“.

“Si esto es una contribución a la unidad en la práctica y en señal, bienvenido sea”, sentenció.