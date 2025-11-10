Llega a Chile nuevo embajador de EEUU: es exguardia de frontera y experto en seguridad

El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, arribó este lunes a Santiago para asumir oficialmente sus funciones diplomáticas.

Designado por el presidente Donald Trump y confirmado por el Senado estadounidense el 7 de octubre de 2025, Judd llega con una agenda centrada en fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, control migratorio y desarrollo económico.

El diplomático, de extensa trayectoria en el ámbito de la seguridad pública, se desempeñó como agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos desde 1997 hasta 2023 y fue presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza entre 2013 y 2024, cargo desde el cual asesoró a distintas administraciones y legisladores en temas de inmigración, crimen organizado y protección fronteriza.

Según informó la embajada estadounidense, su misión en Chile busca “promover la seguridad, fortaleza y prosperidad compartida”, con énfasis en combatir las organizaciones criminales transnacionales, frenar la inmigración ilegal, fortalecer la seguridad fronteriza e impulsar el comercio y la inversión.

Judd, quien ha comparecido en 19 ocasiones ante el Congreso de Estados Unidos como experto en seguridad, es considerado un referente en políticas de control migratorio. En el ámbito personal, se formó en Arizona, donde reside junto a su esposa, y es padre y abuelo.

El nuevo embajador visitó Chile por primera vez en la década de 1990 en una misión de servicio comunitario, oportunidad en la que comenzó a familiarizarse con el idioma español. Su llegada marca un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas de más de 200 años entre ambos países, con el foco puesto en los desafíos de seguridad hemisférica y cooperación económica regional.