Declaran inadmisible recurso presentado por reos de Punta Peuco: no querían cárcel común

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección presentado por el abogado Raúl Meza, en representación de un grupo de reclusos del ex penal Punta Peuco, quienes se oponen a la decisión del Gobierno de convertir el recinto en un centro penitenciario común.

El fallo, firmado por los ministros Iara Barrios Melo, Rodrigo Carrasco Meza y el abogado integrante Luis Hernández Olmedo, señala que el recurso “no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad”, según lo establecido en el artículo 20 de la Constitución.

La resolución explica que la acción buscaba “restablecer el imperio del derecho” ante un supuesto acto arbitrario del Ejecutivo, pero el decreto impugnado —el Decreto N° 80 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos— se dictó dentro de las facultades que la ley otorga al Presidente de la República.

Con ello, el tribunal dejó firme la transformación del recinto en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Til Til, medida que marca el cierre definitivo de Punta Peuco como penal exclusivo para condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Días atrás, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, había señalado que los nuevos internos que podrían llegar al recinto serían principalmente personas con “bajo compromiso delictual”.