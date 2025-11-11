Sin despegar: sindicatos de pilotos Latam anuncian huelga a partir de esta medianoche

La huelga de pilotos de Latam Airlines comenzará a regir a partir de esta medianoche, luego de que fracasara la mediación impulsada por la Dirección del Trabajo (DT). La decisión fue anunciada por el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), que agrupa a 464 profesionales, más de la mitad de los que operan vuelos de la compañía en Chile.

“El SPL iniciará la huelga anticipadamente, pues la gerencia de Latam decidió clausurar el proceso de mediación legal”, señaló el sindicato en un comunicado, acusando que la empresa se negó a extender la instancia cinco días más, “forzando la paralización anticipada de las operaciones”.

De acuerdo a Emol, el presidente del gremio, Mario Troncoso, lamentó la falta de diálogo: “Nos resulta inexplicable que la dirección de la compañía nos haya llevado de la mano a una huelga que siempre hemos considerado evitable”. Añadió que “la compañía nunca nos mostró las cifras sobre las que construyó su propuesta económica, se negó a honrar su compromiso de devolver las condiciones rebajadas en 2020 y comenzó a traspasar vuelos a filiales”.

El sindicato acusa además que Latam ha postergado la publicación de sus resultados trimestrales para no coincidir con el conflicto laboral. “En 18 meses, Latam acumuló US$1.500 millones en ganancias, y nuestras demandas representan menos del 1% de esas utilidades”, recalcó Troncoso.

La empresa, en tanto, reprogramó vuelos para los días 12 y 13 de noviembre y ofreció a los pasajeros afectados cambio sin costo o devolución total del pasaje, mientras el conflicto amenaza con impactar las operaciones nacionales e internacionales de la aerolínea.