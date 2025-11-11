Debate: Jara arremete contra Boric y el PC mientras Matthei y Kaiser sintonizan contra Kast

En el último debate presidencial antes de la primera vuelta, los ocho candidatos protagonizaron un foro marcado por los cruces directos y una inesperada reconfiguración de las tensiones internas en ambos bloques. La noche dejó un patrón claro: Jeannette Jara endureció su tono contra La Moneda y su propio partido en varios frentes; Evelyn Matthei y Johannes Kaiser golpearon a José Antonio Kast desde flancos distintos; y el republicano respondió a ratos sin entrar de lleno a los emplazamientos.

Jara toma distancia de Boric y del PC

La candidata oficialista protagonizó uno de los movimientos más llamativos de la noche: tomó distancia explícita del Gobierno y de su militancia en el Partido Comunista, desmarcándose en al menos tres momentos claves.

Primero, al ser consultada por el gesto del Presidente Gabriel Boric de no saludar de pie a Javier Milei en la investidura del mandatario boliviano Rodrigo Paz, Jara marcó diferencias: “Yo lo habría saludado de pie; no es su estilo, no es mi estilo”.

Segundo, al evaluar al propio Gobierno del que formó parte, afirmó que “lo más malo de esta administración fue no haber actuado oportunamente en el caso de Manuel Monsalve”, en alusión a la formalización del exsubsecretario del Interior por delitos sexuales.

Tercero, al abordar el conflicto en San Antonio y la megatoma, emplazó a La Moneda a actuar con mayor decisión en materia de vivienda.

A lo anterior reiteró un anuncio simbólicamente potente: suspenderá su militancia en el Partido Comunista si llega a la Presidencia, para evitar —dijo— que la discusión pública se concentre en su partido y no en las soluciones a los problemas ciudadanos.

Matthei golpea a Kast: del vidrio blindado al trap viral

En la derecha tradicional, Evelyn Matthei eligió confrontar directamente a José Antonio Kast. Lo hizo principalmente desde el plano de la seguridad, cuestionando que el republicano utilizara un vidrio blindado en una actividad en Viña del Mar: “No me escondí nunca detrás de un vidrio. Mi prioridad fue proteger a vecinos, patrulleros y carabineros”, lanzó.

Pero el choque no terminó ahí. Cuando fue consultada por su video musical —convertido en virulento fenómeno de campaña— Matthei lo defendió con firmeza: “Nada de lo que se dice en ese video es falso”. En el clip, uno de los blancos es precisamente Kast, a quien contrasta como una opción poco eficaz para gobernar.

Kaiser vs. Kast: un cuestionamiento técnico con filo político

Si Matthei golpeó a Kast desde el liderazgo y la forma, Johannes Kaiser lo hizo desde la arquitectura de la seguridad. Aunque ambos compartieron críticas contra el programa de Jara —al que calificaron de “populista”—, el libertario cuestionó implicitamente la lógica del plan de orden público del republicano.

Kaiser sostuvo que la única vía real para enfrentar al narco es intervenir las instituciones infiltradas, insinuando que el plan de Kast —centrado en cárceles, fronteras y despliegue policial— queda corto sin una cirugía mayor al sistema penal: “Si no reformamos ahí donde ya hay corrupción, entonces el narco va a terminarnos llevando puestos”, advirtió. Propuso una “necesaria e imprescindible reforma de la Fiscalía y del Poder Judicial”, una frase que, en el contexto del debate, operó como crítica indirecta a Kast.

Kast, presionado por todos los flancos

José Antonio Kast respondió parcialmente a los dardos. Evitó pronunciarse sobre la dictadura cuando Jara lo emplazó por su silencio en materia de derechos humanos —limitándose a señalar que “se violan derechos humanos todos los días”— y no contestó directamente la crítica de Matthei por el vidrio blindado. Tampoco respondió las sugerencias de Kaiser sobre la necesidad de sanear el Poder Judicial.

En su discurso final, sin embargo, buscó recentrar el eje de la seguridad: “Los que van a tener miedo en 121 días más son los narcotraficantes y el crimen organizado”.

Mientras Jara buscó diferenciarse de Boric para evitar cargar con el desgaste del Gobierno, el debate exhibió una derecha fragmentada donde Matthei y Kaiser apuntaron en direcciones distintas contra Kast.

El resultado: un cierre de campaña donde las principales fisuras se hicieron explícitas en horario prime —y donde cada candidato apostó por marcar territorio antes de que los votantes decidan quién acompañará a Jara en la segunda vuelta.