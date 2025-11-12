Parisi culpa a venezolanos por crisis en Chile: “Son una carga para el Estado”

El candidato presidencial y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, participó en el programa del canal de YouTube Veasociados, conducido por las venezolanas Cristina Bastidas y Carolina Hidalgo, donde abordó la situación migratoria en Chile y generó polémica con sus declaraciones sobre la comunidad venezolana.

En la conversación, Parisi afirmó que los venezolanos son responsables de la crisis que provocó su migración. “El problema lo tienen ustedes. Ustedes eligieron a Chávez. Ustedes no cuidaron su país. Ustedes han permitido esto”, dijo. Añadió que los envíos de dinero desde el extranjero sostienen al régimen de Nicolás Maduro: “Cada dólar que mandan a Venezuela es mantener al dictador. Yo sé que esto les va a doler, pero cada vez que mandan un dólar a Venezuela están manteniendo al régimen”.

Aunque reconoció haber sido migrante y dijo “entiendo su dolor”, sostuvo que en un eventual gobierno suyo impulsaría una política de expulsión y no de regularización. “A los 200 mil, por lo menos. Y si hay 500 mil los vamos a tener que echar”, afirmó, insistiendo en que la permanencia irregular “es un costo y no un beneficio para el país”.

Parisi aseguró comprender el drama migratorio: “Entiendo su dolor, y he sido migrante”, pero defendió endurecer las políticas en Chile. “Entraste ilegal. Está mal”, ante lo cual, la conductora dijo que van a aplicar medidas como en Estados Unidos, donde si no trabajan los migrantes son una carga para el Estado. Parisi respondió: “Si ya son una carga para el Estado”, señaló.

Parisi cuestionó también que algunos extranjeros “quieran mantener su cultura acá, siendo que están en otro país”, agregando que “en la Junji le dan comida haitiana a los migrantes haitianos. Yo vivo en Estados Unidos, mi hijo está allá. Nunca he exigido que le hagan una empanada chilena en la comida del colegio. Nunca se me ocurriría escuchar música a todo volumen ni faltarle el respeto a un policía”.

Consultado por cómo haría efectiva la expulsión de cientos de miles de personas, respondió que se puede lograr y que parte de la culpa también recae en empresas que contratan trabajadores ilegales. “Aquí también hay culpables que son empresas que contratan a gente ilegal. Ningún problema, si usted quiere estar en Chile puede estarlo, siempre y cuando regularice su situación allá, en el consulado”, dijo.

Además, anunció una medida para las remesas: “Les vamos a poner un impuesto a la remesa venezolana. Es como que le estás pasando plata al traficante de drogas”, argumentó, defendiendo que su prioridad es Chile: “Yo me tengo que preocupar de los que están pasando mal acá, que están siendo asesinados acá, que no tienen derecho a casa propia acá. Me encanta Venezuela, pero yo quiero ser presidente de Chile. No quiero arreglar el mundo”.