Candidato Leo Jofré (FA) critica a Guillermo Ramírez (UDI) por “turismo electoral”

El candidato a diputado del Frente Amplio por el distrito 9, Leo Jofré, intensificó sus cuestionamientos al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, a quien acusa de encarnar el llamado “turismo electoral”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el abogado aseguró que la candidatura del actual diputado por el distrito 11 no representa a las comunas populares donde ahora busca un escaño. “Vienen a hablar por nosotros sin pertenecer a nuestro espacio, vienen a hablar de nuestras necesidades sin tener idea de nuestras necesidades, vienen a hablar y a caminar por nuestras calles pisándolas por primera vez”, señaló.

Jofré, que reside en Renca, agregó que las comunidades del distrito “perciben eso y lo rechazan”, enfatizando que existe una desconexión entre quienes llegan desde fuera y la identidad territorial de los vecinos.

El aspirante del FA sostuvo que la crítica al “turismo electoral” se ha instalado con fuerza en su zona y no depende del clima presidencial. “No todo se juega en el péndulo de la presidencial en relación a la parlamentaria”, afirmó, apuntando a la relevancia del arraigo local en estas elecciones.

Asimismo, planteó que parte de la desafección con la política se explica porque muchos parlamentarios electos “no tienen especial conexión, no tienen identidad, no tienen historia con el territorio”, lo que —según dijo— provoca sensación de abandono entre los votantes. Jofré recalcó que vive “de toda la vida” en Renca y que su candidatura se sustenta en esa pertenencia: “Soy un orgulloso renquino”.