Detienen a venezolano prófugo que intentó salir de Chile por paso fronterizo en La Araucanía

Un ciudadano venezolano fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en el Complejo Fronterizo Liucura, en La Araucanía, cuando intentaba abandonar el país.

La detención ocurrió durante labores de fiscalización del Departamento de Migraciones de la PDI, que identificó al hombre mientras realizaba los trámites de salida.

Según informó la policía civil, los detectives verificaron que el individuo “mantenía una orden de arresto vigente” emanada del Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde está imputado por el delito de lesiones leves. Ante ese antecedente, se le impidió continuar con el proceso de salida del territorio nacional.

Además de la orden judicial, el hombre quedó sujeto a una denuncia administrativa del Servicio Nacional de Migraciones, debido a que se constató que su ingreso a Chile se produjo de manera irregular. Por esta situación, el procedimiento quedó registrado como una infracción adicional a la normativa migratoria vigente.

Tras la detención, el ciudadano venezolano fue puesto a disposición del tribunal correspondiente para el control de detención, instancia en la que se revisará su situación judicial y administrativa. La PDI mantendrá las diligencias vinculadas al caso, en coordinación con las autoridades migratorias y judiciales.