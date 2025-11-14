Instituto Nacional denuncia que bomba molotov cayó en sala de profesores

El Instituto Nacional informó este viernes que una de las bombas molotov lanzadas durante los incidentes ocurridos en el establecimiento impactó directamente en la sala de profesores, ubicada en el segundo piso.

Según la declaración, “uno de los elementos lanzados impactó en la sala de profesores (…) poniendo en riesgo la integridad de nuestros docentes”.

El hecho se produjo en medio del recreo, cuando encapuchados realizaron desórdenes al interior y en el frontis del liceo. “Nuevamente se registraron incidentes (…) protagonizados por encapuchados que realizaron desórdenes y lanzaron artefactos incendiarios, interrumpiendo el normal desarrollo de la jornada”, señalaron, detallando además que en calle Prat se produjeron enfrentamientos con Carabineros.

Ante la situación, el establecimiento resolvió suspender preventivamente las actividades de la jornada de la mañana y gestionar el retiro anticipado de los cursos para resguardar a los estudiantes.

En la declaración, el Instituto lamentó “la reiteración de hechos de violencia que continúan afectando el desarrollo regular de las clases” y reiteró el llamado a las familias a dialogar con sus hijos sobre la importancia del respeto y la convivencia escolar.