Carolina Tohá tras votar: en esta elección “se juega mucho”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, llegó hasta la Estación Mapocho para emitir su voto en una jornada marcada por alta participación y definiciones clave para las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Tras sufragar, sostuvo que en este proceso “se juega mucho”, advirtiendo que se han puesto en discusión principios que —a su juicio— eran acuerdos transversales de la sociedad chilena. Entre ellos mencionó el rol del Estado en el desarrollo, el valor de los derechos humanos y el respeto pleno a quienes piensan distinto dentro de una democracia.

Tohá valoró el aporte histórico de la exconcertación al proyecto político que respalda a Jeannette Jara, señalando que esos valores “todavía están vigentes” y representan a una mayoría que “quiere democracia y quiere que avancemos juntos, que no se vaya quedando a la orilla del camino una parte del país”. Asimismo, destacó que esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio, afirmando que siempre ha soñado con “una democracia donde todos voten”, aunque movidos por la esperanza de un futuro común más que por la imposición.

La exministra agregó que la candidatura oficialista ha trabajado “contra viento y marea” y confirmó que durante esta tarde se reunirá con Jeannette Jara para esperar juntas los resultados de la elección.