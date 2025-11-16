“Chile es hermoso”: Presidente Boric llega a votar en Punta Arenas y Violeta se roba las cámaras

El Presidente Gabriel Boric llegó esta mañana al Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas para emitir su voto en la primera vuelta presidencial, en una jornada marcada por los saludos de vecinos y la presencia de su hija Violeta, quien nuevamente se robó las cámaras al acompañarlo hasta la mesa 235.

Con una temperatura de 8°C, el Mandatario ingresó a la cámara secreta durante 65 segundos, más que en comicios anteriores, debido al voto para Presidente y diputado.

Tras sufragar, el jefe de Estado ofreció declaraciones en el gimnasio del establecimiento. “Más allá de las legítimas diferencias, nos unimos en pos de un futuro común. Estoy orgulloso de esta nueva jornada democrática del país”, afirmó, reiterando su llamado a participar: “Invito a toda la ciudadanía a votar, no sólo porque es obligatorio, sino porque es un deber cívico”.

Destacó la relevancia de estas elecciones: “Estamos eligiendo a parlamentarios que cumplen el deber de representarlos en el Congreso. También el futuro presidente. Son ustedes los que definen el futuro de Chile. No importa cuánta plata tengan en su billetera, todos los votos valen lo mismo”.

Boric valoró además el despliegue institucional para la jornada, agradeciendo al Servel, Carabineros, Bomberos y las Fuerzas Armadas por resguardar los locales de votación.

El Mandatario también subrayó la diversidad del país y la importancia del ejercicio democrático. “Como Presidente me ha tocado recorrer las 16 regiones del país. Chile es hermoso y tiene un futuro promisorio. Depende de nosotros y en días como estos es donde se construye el porvenir”. Cerró la intervención con un mensaje amplio a la ciudadanía: “Todos los candidatos y candidatas van a estar orgullosos de su pueblo”.

“Vine a votar con la Violeta porque cuando chico mi papá me llevaba a votar. Para mi esos recuerdos son imborrables”, cerró sobre la participación de su hija.