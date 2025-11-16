Expresidente Ricardo Lagos votó acompañado de su hija: fue asistido

El expresidente Ricardo Lagos Escobar votó este domingo en la sede del INSUCO, en el centro de Santiago, en el marco de las elecciones presidenciales y legislativas de 2025, informó 24 Horas.

El exmandatario (2000-2006) llegó junto a su hija Francisca Lagos, tras un largo tiempo sin apariciones públicas por temas de salud, tras un accidente casero, agregó el sitio.

Lagos, de 87 años, logró un acceso especial para facilitar su votación -contó con un voto asistido- y su retiro. Varias personas se acercaron al lugar para observar y saludar al ex jefe de Estado.

También conversó con Atilio Andreoli, el conocido sastre que vistió al ex mandatario, quien vive en el sector. Luego se retiró sin hacer declaraciones.

El ex presidente anunció hace un tiempo su retiro de la vida pública y política, aunque en las primarias del oficialismo manifestó mediante un comunicado su apoyo por la derrotada Carolina Tohá (PPD).