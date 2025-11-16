Jara y eventual segunda vuelta: “Hay varias propuestas valorables” de otros candidatos

Tras una extensa espera para emitir su voto, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, insistió en la importancia de participar del proceso electoral recordando que “costó mucho en los tiempos de autoritarismo avanzar derecho a voto”.

Señaló que el sufragio define “cómo será nuestra vida en cuatro años” y llamó a hacerlo “informados”, advirtiendo que “el odio y la crítica al otro no da para gobernar un país”.

De cara a una eventual segunda vuelta, afirmó que, si es elegida, seguirá “levantándome temprano para trabajar por el bien de Chile” y recalcó que “quien quiere gobernar tiene que tener la capacidad de gobernar con todos los sectores”.

Consultada por convergencias programáticas, sostuvo que “hay varias propuestas valorables de varios candidatos”, aunque enfatizó que su mensaje apunta “a la ciudadanía más que a los partidos políticos”.

Antes de sufragar, Jara abordó el video difundido por una mujer que se hizo pasar por su prima, afirmando que “no es bueno hacer rodar mentiras” y que este tipo de desinformación busca descalificar. Aceptó las disculpas de la responsable, pero mantendrá acciones legales para que se investigue “a quienes están detrás”, señalando que la campaña ha estado marcada por bots y falsedades.