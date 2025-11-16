Nosotros cumplimos nuestra palabra”: Kaiser reconoce derrota y ratifica apoyo a Kast

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, reconoció que la proyección de la tendencia electoral era irreversible, asumiendo su derrota y ofreciendo su respaldo a José Antonio Kast en la segunda vuelta. “Nuestro partido es de palabra y respaldaremos su candidatura en segunda vuelta”, sostuvo.

Según el último escrutinio del Servel, Kaiser ha obtenido hasta ahora 13,92% de los votos, poco menos de un punto sobre Matthei (13,25) y al menos seis puntos debajo de Franco Parisi (18,84).

“Hace seis meses atrás no teníamos nada, apenas habíamos reunidos las firmas, seis meses después vamos a tener una bancada, vamos a tener senadores, vamos a tener diputados”, sostudo el abanderado del PNL.

Kaiser aseguró que el colectivo político que lidera “llegó para quedarse en la política nacional”.

Asimismo, agregó que “vamos a velar porque no se abandone la sana doctrina, la defensa de los principios de la libertad en un eventual futuro gobierno, vamos a velar por los derechos de los cuidadnos, para que no sean moneda de cambio en la mesa de los políticos”