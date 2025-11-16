Parte cierre oficial de mesas en todo el país con extensas filas todavía en locales de votación

A las 18 horas de este domingo de elecciones presidenciales y parlamentarias, comenzó el cierre oficial de las primeras mesas instaladas en territorio continental, mientras en algunos locales de votación continuaban en las filas decenas de personas a la espera de sufragar.

Paulatinamente ha comenzado el conteo de votos con los cómputos de los candidatos, con lo cual se marca el inicio formal de la jornada electoral. Esto, aun cuando todavía poco se registran largas filas de electores esperando sufragar en diversos locales de votación, en comunas como Las Condes, Maipú y Viña del Mar.

De hecho, en los canales de televisión abierta se exhibìan imágenes de personas que llevaban más de 90 minutos de espera y en los partidos oficialistas se advertía una alta participación en el proceso.

El Servicio Electoral informó esta mañana, a eso de las 10 horas, que, de un total de 40.900 mesas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, lograron ser instaladas 40.541, lo que equivale al 99,12% del total.

En Chile, de un total de 40.473 mesas, se instalación 40.269, correspondientes al 99,50%.

Mientras que el exterior, de un total de 427 mesas, se han instalado 272, correspondientes al 63,70%.

El detalle desagregado del proceso de instalación, tanto a nivel nacional como en el extranjero, se encuentra disponible en el sitio web oficial : www.servel.cl