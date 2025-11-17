Elisa Loncon no logra cupo senatorial por La Araucanía

Elisa Loncon no consiguió un cupo senatorial por la Región de La Araucanía tras obtener un 6% de los votos, cifra insuficiente para acceder a uno de los cinco escaños en competencia.

La exconvencional compitió como independiente con cupo del Partido Comunista dentro del pacto Unidad por Chile.

Con el 100% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral (Servel) confirmó que los representantes electos por la Circunscripción 11 serán Miguel Becker por Renovación Nacional, Francisco Huenchumilla por la Democracia Cristiana, Ricardo Celis como independiente en cupo PPD, Rodolfo Carter por el Partido Republicano y Vanessa Kaiser por el Partido Nacional Libertario.

La lista Unidad por Chile, en la que se integró Loncon, logró ingresar a Huenchumilla y Celis, pero no alcanzó un tercer espacio para que la académica pudiera entrar al Senado.