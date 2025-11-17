Insulza, Durana, Ebensperger y Prohens cierran la puerta por fuera: no fueron electos en el Senado

La elección de este domingo, que renovó 23 de los 50 escaños del Senado en siete regiones, dejó fuera a cuatro de los nueve senadores en ejercicio que buscaban su continuidad para el periodo 2026-2034.

Las cifras confirmaron derrotas en Arica, Tarapacá, Atacama y Valparaíso.

En la Región de Arica y Parinacota, José Durana (UDI) obtuvo un 14,69% de los votos y no logró asegurar uno de los dos escaños en disputa.

En Tarapacá, la senadora Luz Ebensperger (UDI) alcanzó solo un 8,76%, quedando igualmente fuera de la Cámara Alta.

En Atacama, Rafael Prohens (Renovación Nacional) sumó un 3,63% de las preferencias, resultado que no le permitió retener su lugar.

Y en Valparaíso, José Miguel Insulza (Partido Socialista) —quien dejó Arica para competir en esta región— obtuvo un 3,40% de los votos, quedando también fuera del Senado.