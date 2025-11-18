Confirman fallecimiento de segundo turista en Torres del Paine: siete se mantienen extraviados

Dos personas murieron y otras siete permanecen extraviadas en el Parque Nacional Torres del Paine, según confirmó el delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz.

La emergencia se originó en el sector Paso Dickson, donde las condiciones meteorológicas complicaron el avance de un grupo de turistas que realizaba el circuito de trekking.

“Hay dos personas fallecidas y hay siete personas que se desconoce su paradero”, señaló la autoridad tras un Cogrid regional convocado por la situación.

La primera víctima corresponde a un ciudadano mexicano, mientras que una turista coreana fue rescatada con hipotermia en estado crítico, y una británica seguía extraviada.

Cerca de 30 funcionarios trabajan en las labores de búsqueda, que se mantienen activas desde el lunes en la zona de Los Perros, un área de difícil acceso.