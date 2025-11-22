Fatal accidente en la Ruta 5 deja cuatro fallecidos y 15 heridos en Antofagasta

Un grave accidente se registró esta mañana en el kilómetro 1.352 de la Ruta 5 Norte, en el sector de Varillas, Región de Antofagasta. Según información de Senapred, dos buses interurbanos y un camión colisionaron cerca de las 7:00, provocando un fuerte impacto que dejó cuatro personas fallecidas y al menos quince lesionadas.

En un comienzo se informó de seis víctimas fatales, pero la cifra fue corregida por las autoridades durante la mañana. La delegada presidencial de Antofagasta, Karen Behrens, confirmó que las víctimas corresponden preliminarmente a dos mujeres y dos hombres, mientras equipos de emergencia trabajan en la identificación y en esclarecer las circunstancias del choque.

“Debemos informar el lamentable accidente ocurrido hoy, aproximadamente a las 7 de la mañana, en el sector de la ruta 5 norte, sector Varilla”, señaló Behrens, detallando que en el hecho se vieron involucrados buses de las empresas Plus Chile y Ramos Cholele, además de un camión que transitaba por la vía que conecta con la comunidad de Paposo, en la comuna de Taltal.

La delegada agregó que el número de heridos asciende a quince personas, quienes fueron atendidas en el lugar y trasladadas a recintos de salud cercanos. “Desconocemos hasta ahora mayores antecedentes”, afirmó, subrayando que la información sigue siendo preliminar mientras los equipos realizan peritajes.

Tras el accidente, el tránsito fue suspendido completamente en ambos sentidos, lo que generó importantes retrasos en la zona. Carabineros trabajó durante la mañana en el despeje de la ruta y en la regulación del flujo vehicular, proceso que, según la autoridad, permitiría reabrir la vía durante los próximos minutos.

Las causas del accidente están siendo investigadas por personal especializado, mientras las autoridades regionales hicieron un llamado a conducir con máxima precaución, considerando el alto flujo vehicular que caracteriza a la zona y el aumento de siniestros en rutas interurbanas.