Sebastián Edwards proyecta estancamiento económico con Kast en La Moneda

El economista Sebastián Edwards advirtió de otros cuatro años de estancamiento y cuestionó capacidad de diálogo del candidato republicano José Antonio Kast, al señalar que “no sabe negociar”, según informó el Diario Financiero.

El académico de UCLA además anticipó que la segunda vuelta de 2029 va a ser entre Gabriel Boric y Franco Parisi, “y va a ganar Parisi”.

Edwards analizó el escenario electoral, la composición del Congreso y el rol del Partido de la Gente en un conversatorio organizado este viernes por AFP Habitat, que también contó con la exposición del periodista Ascanio Cavallo.

“La derecha ganó y perdió a la vez. El Congreso es el fracaso más grande de la historia moderna chilena”, dijo el economista al empezar su intervención.

Aunque coincidió con el diagnóstico de varios analistas políticos respecto de que las posibilidades de la derecha en esta elección son altas, advirtió que la ausencia de una mayor diferencia, especialmente en el Senado, condicionará la capacidad de Kast para gobernar en una eventual administración.

“El escenario que yo veo en los primeros 100 días: perdidos por un gobierno que se farreó el Congreso y va a tener que negociar”, advirtió.

“Kast es pésimo para negociar, entonces yo lo que veo es cuatro años en que vamos a seguir en trabajos estancados, lo mismo que estamos ahora, y eso no es bueno. La embarraron de verdad”, lamentó.

Y afirmó que, en lugar de avanzar en los más de 100 mil millones de dólares que hay en la cartera de inversión, a su juicio se terminará discutiendo, por ejemplo, quién presidirá el Senado.

Aún así, tuvo buenas palabras para Jorge Quiroz, uno de los asesores económicos de Kast, acusado por temas de colusión y manejo en estado de ebriedad.

Afirmó que estaba siendo tratado injustamente y destacó que Quiroz era “un tipo macanudo, gran economista y yo creo que 100% honesto (…) Si llega a ser ministro de Hacienda, vamos a estar en buenas manos”, aunque también mencionó a Felipe Larraín.

Tema Parisi

Edwards además adelantó que de cara a la próxima elección podría ser el turno del también economista y académico radicado en Estados Unidos, Franco Parisi.

“Yo voy a hacer una predicción. La segunda vuelta del 2029 va a ser entre Boric y Parisi y va a ganar Parisi, así de simple. Parisi no es MEO”, en referencia a Marco Enríquez-Ominami, quien sacó 20% en 2009 y 1% en los últimos comicios.

Parisi obtuvo el tercer lugar en la elección presidencial, al igual que en 2021, y su partido logró elegir 14 diputados. El economista añadió que si el PDG se mantiene cohesionado, les va a ir bien.

Sobre el rol que jugará el Partido de la Gente en el nuevo Congreso, expresó.

“Se suponía que el Partido de la Gente podía ser un partido bisagra. Ahora es una puerta, es una puerta por la que tiene que pasar toda la legislación. Para que siga siendo una puerta, tiene que mantener a estos 14 juntos y eso yo creo que entre” Pamela Giles y Pablo Maltés pueden lograrlo, explicó.

Además enfatizó que se trataba de gente desesperanzada y poco habituada a manejar el nivel de poder que obtuvieron el domingo pasado. En esa línea quiso dejarle un consejo al ex candidato presidencial.

“Si yo fuera asesor de París le diría que pida seis ministerios”, comentó, explicando que se trata de una matemática basada en la proporción entre el número de ministerios y el porcentaje obtenido en la elección, un 19,71% de los votos de acuerdo con los datos del Servicio Electoral.

Y concluyó que un contexto de bajo crecimiento y con inversionistas de Wall Street que prácticamente desconocen a Chile, más allá de la etiqueta que leen en las botellas de vino de los supermercados, “no es tan difícil mejorar respecto del gobierno actual”, concluyó.