Siga en vivo sesión del Senado que votará acusación constitucional contra exministro Pardow

El Senado realizará este martes dos sesiones especiales para analizar la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, luego de que la Cámara de Diputados aprobara su admisibilidad por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones.

El libelo atribuye al exsecretario de Estado infracción al deber de probidad administrativa, basada en dos episodios: la doble aplicación del IPC en el cálculo de tarifas, que habría generado un cobro adicional de US$115 millones, y un cobro extra de US$100 millones correspondiente a la empresa de transmisión Transelec.

La votación requiere 25 respaldos en la sala, tras el permiso constitucional solicitado anoche por el senador Felipe Kast (Evópoli), lo que modificó el quórum necesario.

Mulet, ausente por emergencia

La jornada se desarrolla en medio de un inconveniente inesperado: una urgencia médica impedirá al diputado Jaime Mulet, impulsor del libelo, presentar los argumentos ante la Cámara Alta.

El hecho ya fue informado a la Secretaría de la Cámara de Diputados y, si bien no afecta el desarrollo de la sesión, obliga a reordenar la presentación de la defensa parlamentaria.

El exministro, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, arriesga quedar inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años si el Senado aprueba la acusación.

La sesión —citada entre las 10.00 y 14.00 horas y luego desde las 15.00 hasta total despacho— marcará el desenlace político del caso y definirá si el libelo avanza o queda completamente desestimado.