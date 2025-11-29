Marido de Leonarda Villalobos exige $109 millones por despido tras solo 7 meses en Bienes Nacionales

Demanda millonaria: El profesor y exasesor Luis Angulo —esposo de la abogada Leonarda Villalobos— exige al Estado una indemnización de $109.388.003 por lo que considera un “despido injustificado”, tras solo siete meses en la institución.

Periodo laboral breve: Angulo trabajó como asesor en la Subsecretaría de Bienes Nacionales entre abril de 2023 y su renuncia, firmada el 14 de noviembre de 2023.

Fallos contradictorios: Un juez laboral rechazó su demanda, argumentando que existió una “renuncia voluntaria” del demandante y no un despido por parte del empleador.

Argumento de coerción: Angulo sostiene que fue ejercida presión para que renunciara tras el estallido del Caso Audios, lo que él interpreta como despido encubierto.