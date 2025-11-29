Nuevo aeródromo para Chillán: Ñuble recibió oferta que incluye vuelos nacionales e internacionales

Oferta concreta recibida: Se presentó una propuesta de una aerolínea para operar vuelos comerciales desde el Aeródromo Bernardo O’Higgins de Chillán.

Condiciones técnicas para habilitación: La oferta está sujeta a modificaciones de infraestructura: alargamiento de la pista, ensanchamiento de calles de rodaje, habilitación de sistemas de combustible y aterrizaje.

Evaluación en curso por autoridades: Óscar Crisóstomo indicó que la propuesta servirá como base para futuras ofertas, en tanto que Dirección de Aeropuertos detalló que esperan un estudio de demanda que debería estar listo en abril próximo.

Potencial de vuelos nacionales e internacionales: Las mejoras proyectadas no solo permitirían vuelos dentro de Chile, sino también rutas internacionales, lo que podría atraer turistas, especialmente desde Brasil hacia la cordillera de Ñuble.