Nuevo aeródromo para Chillán: Ñuble recibió oferta que incluye vuelos nacionales e internacionales
Ñuble dio su primer paso concreto para habilitar vuelos comerciales desde el aeródromo Bernardo O’Higgins: ya existe una propuesta de aerolínea, sujeta a obras clave como ampliar la pista y modernizar la infraestructura. Autoridades evalúan mejoras que incluso permitirían vuelos internacionales.
Oferta concreta recibida: Se presentó una propuesta de una aerolínea para operar vuelos comerciales desde el Aeródromo Bernardo O’Higgins de Chillán.
Condiciones técnicas para habilitación: La oferta está sujeta a modificaciones de infraestructura: alargamiento de la pista, ensanchamiento de calles de rodaje, habilitación de sistemas de combustible y aterrizaje.
Evaluación en curso por autoridades: Óscar Crisóstomo indicó que la propuesta servirá como base para futuras ofertas, en tanto que Dirección de Aeropuertos detalló que esperan un estudio de demanda que debería estar listo en abril próximo.
Potencial de vuelos nacionales e internacionales: Las mejoras proyectadas no solo permitirían vuelos dentro de Chile, sino también rutas internacionales, lo que podría atraer turistas, especialmente desde Brasil hacia la cordillera de Ñuble.
Marco de planificación regional: Este avance forma parte del Plan Aeroportuario de la Región de Ñuble, que busca habilitar el aeródromo histórico para operaciones comerciales regulares.
