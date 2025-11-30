Suprema confirma fallo contra Mega por despido de Paulina de Allende Salazar
Se mantienen medidas ordenadas por tribunal de alzada: el canal vulneró derechos fundamentales de la periodista y debe dar disculpas públicas, crear protocolo para rectificaciones y someter a periodistas y ejecutivos a clases de ética, libertad de expresión y derechos fundamentales del trabajo.
-
Mega sancionado: La Corte Suprema de Chile ratificó la sentencia que condena al canal por el despido de la periodista Paulina de Allende‑Salazar.
-
Motivo del despido: El despido ocurrió en abril de 2023, luego de que la periodista llamara “paco” a un carabinero fallecido durante un despacho en vivo.
-
Medidas ordenadas al canal: Mega debe ofrecer disculpas públicas (en su matinal y plataformas), elaborar un protocolo de rectificaciones en pantalla visado por la Dirección del Trabajo, y capacitar a sus periodistas y ejecutivos en ética periodística, libertad de expresión y derechos laborales.
-
Indemnización confirmada: El fallo ratificó una indemnización —aviso previo, años de servicio, recargos legales— más $20 millones por daño extrapatrimonial, totalizando cerca de $98 millones (sin reajustes ni intereses).
-
Última vía de revisión: Aun cuando la Suprema declaró inadmisibles los recursos de unificación presentados, sigue pendiente un recurso de reposición, lo que deja abierta la posibilidad —aunque remota— de una nueva revisión.