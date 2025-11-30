Publicidad
Suprema confirma fallo contra Mega por despido de Paulina de Allende Salazar Lo+leído

Suprema confirma fallo contra Mega por despido de Paulina de Allende Salazar

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Se mantienen medidas ordenadas por tribunal de alzada: el canal vulneró derechos fundamentales de la periodista y debe dar disculpas públicas, crear protocolo para rectificaciones y someter a periodistas y ejecutivos a clases de ética, libertad de expresión y derechos fundamentales del trabajo.

  • Mega sancionado: La Corte Suprema de Chile ratificó la sentencia que condena al canal por el despido de la periodista Paulina de Allende‑Salazar.

  • Motivo del despido: El despido ocurrió en abril de 2023, luego de que la periodista llamara “paco” a un carabinero fallecido durante un despacho en vivo.

  • Medidas ordenadas al canal: Mega debe ofrecer disculpas públicas (en su matinal y plataformas), elaborar un protocolo de rectificaciones en pantalla visado por la Dirección del Trabajo, y capacitar a sus periodistas y ejecutivos en ética periodística, libertad de expresión y derechos laborales.

  • Indemnización confirmada: El fallo ratificó una indemnización —aviso previo, años de servicio, recargos legales— más $20 millones por daño extrapatrimonial, totalizando cerca de $98 millones (sin reajustes ni intereses).

  • Última vía de revisión: Aun cuando la Suprema declaró inadmisibles los recursos de unificación presentados, sigue pendiente un recurso de reposición, lo que deja abierta la posibilidad —aunque remota— de una nueva revisión.

Lea la nota completa en el siguiente link

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad