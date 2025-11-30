Suprema confirma fallo contra Mega por despido de Paulina de Allende Salazar

Mega sancionado: La Corte Suprema de Chile ratificó la sentencia que condena al canal por el despido de la periodista Paulina de Allende‑Salazar.

Motivo del despido: El despido ocurrió en abril de 2023, luego de que la periodista llamara “paco” a un carabinero fallecido durante un despacho en vivo.

Medidas ordenadas al canal: Mega debe ofrecer disculpas públicas (en su matinal y plataformas), elaborar un protocolo de rectificaciones en pantalla visado por la Dirección del Trabajo, y capacitar a sus periodistas y ejecutivos en ética periodística, libertad de expresión y derechos laborales.

Indemnización confirmada: El fallo ratificó una indemnización —aviso previo, años de servicio, recargos legales— más $20 millones por daño extrapatrimonial, totalizando cerca de $98 millones (sin reajustes ni intereses).