Una en riesgo vital: cinco personas heridas tras ataque armado en centro deportivo en Las Condes

Cinco personas resultaron heridas la tarde de este domingo tras un ataque armado registrado en un centro deportivo ubicado en calle Vital Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

Según los antecedentes policiales, el hecho ocurrió mientras las víctimas participaban en una actividad en el recinto, momento en que un hombre ingresó portando un fierro y un arma de fuego. De acuerdo con lo reportado por Carabineros, el individuo “realizó una cantidad indeterminada de disparos” contra el grupo y posteriormente escapó del lugar.

Los heridos fueron trasladados hasta el SAPU Dr. Aníbal Ariztía, donde se constató que cuatro de ellos —dos hombres de 20, 23 y 48 años, además de otra persona cuyo detalle no fue precisado— presentaban lesiones graves. Sin embargo, la más afectada fue una mujer de 61 años, quien debió ser derivada de urgencia al Instituto de Neurocirugía, en Providencia. Allí permanece internada en riesgo vital debido a la gravedad de sus heridas.

Preliminarmente, la investigación apunta a que el ataque estaría relacionado con rencillas anteriores entre personas vinculadas al hecho. Carabineros trabaja en la recopilación de testimonios y búsqueda del autor de los disparos, mientras el Ministerio Público instruyó diligencias para establecer el origen del conflicto, la motivación del agresor y la eventual existencia de amenazas previas entre las partes.