El primer desafío de Kast: responder a las expectativas

“Esto no va a ser fácil”; “vamos a tener un año duro”; “los cambios no serán de un día para otro”; “esto no es magia”. Esas fueron algunas de las frases que pronunció José Antonio Kast anoche ante una multitud que se congregó a las afueras de su comando, ubicado en la comuna de Las Condes, en el sector de Escuela Militar.

Con el pasar de las horas y el 99,82% de las mesas escrutadas, Kast alcanzaba 7.259.850 votos. Pasadas las 21.30, el Presidente electo subió al escenario para pronunciar su primer discurso tras haber ganado la elección de manera contundente.

Cóctel con sabor a victoria

Durante toda la tarde dominical, al interior de la casona se respiró un ambiente de tranquilidad. Cerca de las 19:00 horas y con los primeros resultados, comenzó el desfile de adherentes que salían sonrientes desde el cóctel preparado en dependencias del comando hacia el escenario, apostado en el bandejón central de Av. Presidente Errázuriz. Se vio a Carlos Bombal, Magdalena Piñera Morel, Cecilia Pérez, Luis Larraín, Rodolfo Carter, Iván Poduje, entre otros. “El resultado es irremontable”, repetían varios, cuando ya la tendencia mostraba casi 20 puntos porcentuales de diferencia a favor de Kast.

Sin embargo, la tranquilidad de la victoria no era el único sentimiento que predominaba en el comando. Figuras clave del elenco que ha acompañado a José Antonio Kast durante este último tramo transmitían que “ahora comienza la etapa más pesada”, ya que hay claridad respecto a que tienen poco tiempo para instalarse y mostrar resultados.

En la misma línea, varios dirigentes de Chile Vamos comentaban en privado que era urgente constituir el gabinete en las dependencias de calle La Gloria, que ocupará el Mandatario electo hasta su arribo definitivo a La Moneda. De hecho, esta semana la primera complicación es que la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue y ello obligará a los parlamentarios de Republicanos y otros congresistas clave, como el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, a estar en la sede del Poder Legislativo.

La presión del “Gobierno de emergencia”

El sentido de urgencia está intrínsecamente vinculado a un concepto que el propio José Antonio Kast acuñó: “El Gobierno de emergencia”. Bajo ese paraguas conceptual están el combate contra el crimen organizado, el control migratorio y ordenar las cuentas fiscales.

En su discurso como Jefe de Estado electo, Kast enfatizó dos aspectos: moderar expectativas y tener una relación sana con la oposición. Según manifestó, su victoria es solo el “punto de partida” y no la meta final de una travesía para recuperar valores esenciales. Aunque aseguró que los cambios comenzarán de inmediato, advirtió a sus adherentes y al país que los resultados no se van a ver al día siguiente.

En esa línea, dirigentes de Republicanos comentaron a El Mostrador que durante los primeros 90 días se buscará dar señales importantes que apunten a las promesas de campaña. Una de las primeras sería la expulsión de un primer grupo de extranjeros ilegales, aunque se trate de una cifra simbólica, pero el objetivo es que se transmita la percepción de orden y de un mejor control migratorio.

Otro de los focos de prioridad para calmar la ansiedad de un electorado que reclamará cambios pronto para su bolsillo y “llegar mejor a fin de mes”, es que uno de los proyectos de ley que se enviará al Congreso en los primeros 45 días sería la rebaja de contribuciones para los adultos mayores y los más necesitados.

En pasillos de la casona de Presidente Errázuriz, a pesar de las dificultades financieras, el futuro Gobierno se concentrará en priorizar el trabajo urgente en materia de seguridad pública y reactivación económica. Kast ha planteado que, si se garantiza la seguridad, “va a haber más inversión”. Estos dos ejes son los temas claves y urgentes que los chilenos esperan que su mandato aborde.

Dentro de las prioridades de la semana entrante está el designar a un enlace que mantenga las líneas de comunicación abiertas con el Gobierno, a fin de facilitar el traspaso de mando, nombre que seguramente será dado a conocer en las próximas horas, después que durante esta mañana se celebre la primera reunión entre José Antonio Kast y su equipo con el Presidente Boric y sus ministros, la que fue acordada ayer en la llamada telefónica entre ambos.