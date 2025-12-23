Republicanos vs UDI por Bachelet-ONU: “Andar pauteando al Presidente electo no corresponde”

El debate sobre un eventual respaldo del futuro gobierno de José Antonio Kast a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas abrió un flanco en la derecha, luego de que la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, respondiera a las declaraciones del timonel de la UDI, Guillermo Ramírez.

Ramírez había señalado que, si él fuera Presidente, no apoyaría la candidatura de la exmandataria. Desde Republicanos, en tanto, Hurtado llamó a cautela y a no presionar públicamente al próximo jefe de Estado. “Andar pauteando al presidente electo con opiniones personales cuando está iniciando su mandato, no corresponde. En eso tenemos que ser claros en respetar las instituciones y son ellos, en este caso, quienes resolverán esto”, afirmó en Radio Universo.

Hurtado sostuvo que el proceso aún está lejos de resolverse y que Kast podrá definir la estrategia una vez en funciones. “No sé si va a llamar a un consejo consultivo, si va a tener más reuniones bilaterales con los expresidentes para preguntar de esto, y además ver cómo avanza o no la postulación de la presidenta Bachelet (…) queda harto todavía de carrera”, señaló.

En esa línea, enfatizó que la decisión debe quedar radicada exclusivamente en el Presidente de la República a partir del 11 de marzo. “Dejémosle la decisión a él. Creo que si hay algo que tenemos que empezar a hacer es respetar la institucionalidad y hoy día quien tiene la decisión de apoyar o no una candidatura, representando a Chile, es precisamente el Presidente de la República, que le va a tocar a José Antonio Kast desde el 11 de marzo”, afirmó.

Hurtado destacó, además, que Ramírez planteó que la UDI respetará la definición del futuro mandatario, algo que calificó como relevante. “Más allá de lo que opine uno u otro personaje político, ya sea de oposición o del oficialismo, del nuevo oficialismo, lo que interesa es que el Presidente electo represente a todos los chilenos”, sostuvo.

Finalmente, subrayó que Kast ya ha dado señales sobre su enfoque institucional y amplitud política: “El presidente electo ha sido súper claro en señalar ‘yo quiero gobernar para todos’, y a lo que se debe en definitiva es a todos los chilenos y no a una persona u otra, según lo que opinen”, concluyó.