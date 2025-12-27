Exigen destitución de embajadora chilena en Nueva Zelandia tras polémica publicación sobre Rapa Nui

La embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, quedó en el centro de la polémica luego de compartir en sus redes sociales una imagen con el mensaje “Libre determinación para la nación Rapa Nui”, acompañada del texto en inglés “Self-determination for Rapa Nui”.

La publicación, difundida el 24 de diciembre, encendió las alarmas en Cancillería y provocó un rechazo transversal en el Congreso.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que reaccionaron de inmediato. Ese mismo día —aseguran, según consigna La Tercera— Pakarati fue reprendida, ofreció disculpas, reconoció su error y bajó la imagen de sus redes sociales. Sin embargo, la explicación no logró apagar el incendio político. Por el contrario, abrió un debate de fondo sobre los límites del cargo diplomático y la soberanía del Estado chileno.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira (UDI), calificó la situación como “grave” y acusó a la embajadora de olvidar que representa al Estado de Chile. A su juicio, no basta con una reprimenda y pidió derechamente su retorno al país. “La política exterior no puede permitirse que una embajadora, por razones ideológicas, se dé gustitos personales”, lanzó en X.

En la Cámara de Diputados, el tono fue similar. Raúl Soto (PPD) sostuvo que la acción fue “totalmente inadecuada” y recalcó que una diplomática no puede emitir opiniones políticas disruptivas, ni siquiera a título personal. “Ella representa al país”, subrayó.

Desde el Partido Republicano, las críticas subieron varios decibeles. Los diputados Stephan Schubert y Catalina del Real coincidieron en que la publicación amerita la destitución de Pakarati. Se citará al canciller Alberto van Klaveren a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Así, mientras el Gobierno insiste en que el episodio quedó zanjado con la reprimenda y las disculpas, en el Congreso el tema sigue abierto. La historia ya fue borrada, pero el debate político —y las presiones para una eventual salida de la embajadora— recién comienza.