Exembajadora de Guaidó emplaza a J.A. Kast a “sentarse con gremios” por expulsión de migrantes

La exembajadora de Juan Guaidó en Chile y académica de la Universidad del Alba, Guarequena Gutiérrez, abordó el escenario que enfrenta la comunidad venezolana residente en el país tras la elección de José Antonio Kast, especialmente en medio del temor por posibles expulsiones masivas de migrantes irregulares.

Aunque reconoce ese temor, Gutiérrez planteó que buena parte de la diáspora venezolana prefería el triunfo del actual presidente electo antes que la candidatura de Jeannette Jara. “Evidentemente hay mucho miedo antes de las elecciones, antes de las primarias, en las primarias y luego. Sin embargo, también tenemos más miedo al comunismo”, señaló en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. Según explicó, ese temor se acentúa “sobre todo [en] la población irregular que está empadronada, que tiene arraigo en Chile, que paga cotizaciones, AFP, FONASA, que tiene hijos, que tiene familia establecida acá, pero no cuenta con una cédula, no cuenta con un RUT”.

La dirigenta expresó que muchos de esos migrantes esperan que el próximo gobierno revise su situación no solo desde una perspectiva humanitaria, sino también desde una mirada práctica: “Yo también de manera personal espero que el Presidente electo pueda tomar en consideración, no solamente por un tema de humanidad, sino también un tema pragmático. Los números ayudarían a Chile de regularizar a todas estas personas que pudiesen pagar de manera formal los impuestos que corresponden”.

En ese sentido, insistió en que “esperamos que se tome en cuenta el aporte que hacen algunas personas, el buen comportamiento que pueden tener algunas personas de la comunidad migrante, y no se metan todos en el mismo saco”.

Gutiérrez plantea que, aun cuando Kast ha dicho que no habrá procesos de regularización masiva, las presiones del mundo económico podrían obligar al Ejecutivo a revisar su postura: “Aunque el Presidente electo diga que no va a regularizar, yo creo que incluso la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), u hoteles, restaurantes, o cafeterías… o sea, muchos rubros fuertes de Chile, el mercado inmobiliario, le va a pedir que tome una consideración respecto a estas personas, porque también van a haber pérdidas económicas”.

Por eso considera que el gobierno deberá abrir una mesa de conversación con los sectores productivos que emplean trabajadores migrantes: “Cuando llega el momento de ser gobierno y de tener que gestionar una masa laboral que no está regularizada, pero que la necesita el país, van a tener que sentarse con los gremios que están contratando a estas personas de manera irregular para tomar una decisión”.

También criticó la propuesta de que migrantes irregulares salgan del país para luego reingresar mediante trámites regulares. “Cuando el Presidente electo dice ‘los invito a salir de Chile y usted luego hace su solicitud de visa y vuelve a ingresar’, quizás el presidente desconoce que puede haber una sanción de 3, 5, 10 años por haber entrado por paso inhabilitado”, advirtió.

En esa línea, cuestionó si sectores clave del país están en condiciones de esperar ese plazo: “¿Va a esperar el rubro de la agricultura 3, 5, 10 años? ¿Va a esperar el rubro de la inmobiliaria 5, 3, 10 años? (…) cuando además es un trabajo que por las condiciones económicas de Chile el chileno no quiere hacer”.

La exrepresentante diplomática enfatizó que el debate migratorio deberá considerar tanto la seguridad como la realidad económica del país. “Yo creo que, como dicen en Chile, otra cosa es con guitarra”, concluyó.