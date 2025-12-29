Libertarios negociarán “márgenes” para sumarse a Kast: “Aportar sin perder nuestra identidad”

Este lunes desde el Partido Nacional Libertario (PNL) nuevamente manifestaron estar disponibles para participar en el próximo gobierno. Incluso anunciaron que mañana se reunirán para negociar con el equipo de José Antonio Kast.

Johannes Kaiser, presidente de PNL y excandidato, ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a J. A. Kast. Por lo mismo, se espera que su partido se sume al próximo gobierno, pero para eso, según él, deben establecer “ciertos márgenes”.

“Nosotros estamos disponibles para ser parte de un Gobierno, esa es la razón por la cual estamos negociando con la oficina del presidente electo. Por supuesto que estamos a disposición en el marco de lo que sea nuestra posibilidad de aportar sin perder nuestra identidad. No podemos respaldar políticas que fuesen contrarias a lo que es nuestra declaración de principios si es que estas se mantuviesen en el tiempo”, indicó.

“No estoy diciendo que el (futuro) Presidente de la República quiera imponer alguna política de ese tipo, pero ya hay políticas que están vigentes desde el Estado, que son políticas tremendamente ideológicas y que nosotros creemos que deben ser neutralizadas”, aclaró.

Más allá del PNL, ¿Kaiser será parte del gobierno?

“Si se me hace la proposición, yo la voy a considerar en su mérito y con toda la seriedad que corresponde”, respondió Kaiser consultado por la posibilidad de participar personalmente del futuro gobierno de José Antonio Kast.

“Tenemos que conversar sobre el punto, pero si usted está conversando con el tablero abierto, evidentemente es porque no lo descarto”, señaló Kaiser.

Sobre los “márgenes” que se deben definir para participar en el futuro gobierno, Kaiser dijo que son temas en los que comparten acuerdos con Republicanos, como la Ley de Presupuestos y la continuidad del PAIG (Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género).

“Tenemos ya redactado y analizado el marco que le vamos a presentar a la oficina del presidente electo para una mejor cooperación y un mejor trabajo conjunto, y sobre esa base entonces vamos a empezar a trabajar y esperamos tener en poco tiempo más decisiones ya definitivas respecto de la integración o no del Partido Nacional Libertario”, finalizó.