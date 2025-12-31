¿Cómo debe ser el gabinete de Kast? Sin conflictos de interés y técnico, según última Data Influye

La última edición de la encuesta Data Influye, elaborada por TúInfluyes, entregó señales claras respecto de las expectativas ciudadanas sobre la conformación del gabinete y la conducción del futuro Gobierno de José Antonio Kast.

Uno de los principales datos del sondeo apunta al perfil que debería tener el equipo ministerial. Un 36% de los consultados considera que la característica más importante es que los integrantes del gabinete “no tengan conflictos de interés con empresas o grupos económicos”. A ello se suma un 21% que prioriza que los ministros tengan experiencia técnica en las áreas que dirigirán.

Otros atributos mencionados fueron la formación académica de excelencia (9%), la experiencia política (8%) y la moderación (7%). En menor medida aparecen la paridad de género (6%), mantener el “espíritu de cambio” (4%) y que el gabinete sea representativo solo de los partidos del pacto oficialista (4%).

Respecto de las prioridades de gestión, la encuesta señala que el 30% considera que la primera acción del nuevo Gobierno debería ser intervenir barrios donde se concentra el narcotráfico y la delincuencia. En segundo lugar aparecen la reducción de las listas de espera en salud (14%) y la realización de operativos para detener a migrantes irregulares (14%). Más atrás se ubican la remoción de operadores políticos del Estado (13%), la reducción del gasto público (9%) y el control de cárceles (4%).

En cuanto a los desafíos del próximo año, el estudio advierte que la principal dificultad para José Antonio Kast será la impaciencia ciudadana frente a promesas no cumplidas, percepción que alcanza el 36%. Le siguen la presión del Partido Comunista y sus aliados (24%), las diferencias internas dentro de su propio bloque (12%) y una eventual oposición dura que limite acuerdos (11%). La falta de control del orden público (8%) y la inestabilidad económica (6%) aparecen en niveles menores de preocupación.

La medición corresponde a diciembre de 2025 y se realizó sobre una muestra de 920 casos a nivel nacional.