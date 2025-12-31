¿Cómo debe ser el gabinete de Kast? Sin conflictos de interés y técnico, según última Data Influye
La última encuesta Data Influye reveló que un 57% espera que el gabinete de José Antonio Kast priorice la ausencia de conflictos de interés y perfiles técnicos. Además, un 30% pide como primera medida intervenir barrios dominados por el narcotráfico.
La última edición de la encuesta Data Influye, elaborada por TúInfluyes, entregó señales claras respecto de las expectativas ciudadanas sobre la conformación del gabinete y la conducción del futuro Gobierno de José Antonio Kast.
Uno de los principales datos del sondeo apunta al perfil que debería tener el equipo ministerial. Un 36% de los consultados considera que la característica más importante es que los integrantes del gabinete “no tengan conflictos de interés con empresas o grupos económicos”. A ello se suma un 21% que prioriza que los ministros tengan experiencia técnica en las áreas que dirigirán.
Otros atributos mencionados fueron la formación académica de excelencia (9%), la experiencia política (8%) y la moderación (7%). En menor medida aparecen la paridad de género (6%), mantener el “espíritu de cambio” (4%) y que el gabinete sea representativo solo de los partidos del pacto oficialista (4%).
Respecto de las prioridades de gestión, la encuesta señala que el 30% considera que la primera acción del nuevo Gobierno debería ser intervenir barrios donde se concentra el narcotráfico y la delincuencia. En segundo lugar aparecen la reducción de las listas de espera en salud (14%) y la realización de operativos para detener a migrantes irregulares (14%). Más atrás se ubican la remoción de operadores políticos del Estado (13%), la reducción del gasto público (9%) y el control de cárceles (4%).
En cuanto a los desafíos del próximo año, el estudio advierte que la principal dificultad para José Antonio Kast será la impaciencia ciudadana frente a promesas no cumplidas, percepción que alcanza el 36%. Le siguen la presión del Partido Comunista y sus aliados (24%), las diferencias internas dentro de su propio bloque (12%) y una eventual oposición dura que limite acuerdos (11%). La falta de control del orden público (8%) y la inestabilidad económica (6%) aparecen en niveles menores de preocupación.
La medición corresponde a diciembre de 2025 y se realizó sobre una muestra de 920 casos a nivel nacional.