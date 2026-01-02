Axel Callís y el gobierno de emergencia de Kast: “Antes de los cuatro meses, no se va a hablar más”

El sociólogo y director de TúInfluyes, Axel Callís, puso en duda la viabilidad comunicacional y política de la idea de un “gobierno de emergencia” promovida por el presidente electo José Antonio Kast, afirmando que se trata de un concepto que será rápidamente desechado por su efecto negativo en la ciudadanía.

“Yo creo que la gente puede sentir que hay una emergencia en términos de inseguridad o crisis migratoria, pero que te estén diciendo todo el día que estás viviendo un gobierno de emergencia genera un estado de alerta pública, de alarma pública, de estar como atentos, que es algo muy estresante para la ciudadanía”, sostuvo en conversación con Al Pan Pan.

Callís fue categórico respecto del futuro de esa consigna: “Acuérdate de mí, antes de los cuatro meses no se va a hablar más del gobierno de emergencia. Sí, porque en el fondo se van a dar cuenta que es contraproducente. La gente lo que quiere es vivir en paz”.

A su juicio, el uso reiterado de ese concepto mantiene activos el temor y la intranquilidad, justo en un contexto donde el objetivo declarado es reducir la percepción de inseguridad. “Cuando te están hablando que siempre estás en una emergencia, lo que es el concepto de intranquilidad, alerta pública, terror, temor, se mantiene. Y justamente lo que se pretende es bajar los índices de temor y de sensibilidad a lo que es la delincuencia”, afirmó.

El académico planteó que ese tipo de discurso puede funcionar internamente, pero no como mensaje permanente hacia la ciudadanía. “Que el gobierno, internamente, se diga como un mantra que somos un gobierno de emergencia, no tiene ningún problema. Como los equipos de fútbol, que dicen que cada partido es una final. Eso se puede decir puerta adentro, pero no hacia afuera”, explicó.

En la misma entrevista, Callís abordó los dichos del presidente electo, quien afirmó que 2025 fue el año en que “millones dijeron basta al desorden, a la improvisación y al abandono”. Frente a esa idea, el sociólogo relativizó el concepto de improvisación en el ejercicio del poder.

“Gobernar es hoy, y siempre ha sido, improvisar. Yo siempre digo que el 80% de las cosas que ocurren cuando se gobierna son algo que no estaba pensado ni estaba en la agenda”, señaló.

En esa línea, agregó que la contingencia impone dinámicas inevitables a cualquier administración. “Gobernar es improvisar porque es emergencia, temblores, coyuntura, rechazos, parlamentarios que se salen del libreto, vocerías que no se pueden controlar. El 75 u 80% de lo que ocurre no estaba pensado días antes”, concluyó.