Presidente Boric condena ataques de EEUU en Venezuela y pide “salida pacífica a la grave crisis”

El Presidente Gabriel Boric se refirió este sábado a los ataques de Estados Unidos en Venezuela, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump informara la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa.

A través de una publicación en su cuenta de X, Boric señaló: “Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.

En el mismo mensaje, el Mandatario subrayó que Chile “reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados”.

Asimismo, sostuvo que “la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”.

Las declaraciones de Boric se produjeron luego de que Trump afirmara, a través de su plataforma Truth Social, que Estados Unidos ejecutó una “operación militar de gran escala” en territorio venezolano, la que habría terminado con la captura de Maduro. El mandatario estadounidense indicó además que “se proporcionarán detalles próximamente”.