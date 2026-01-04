Más de 49 mil millones: Capredena encabeza el desorden financiero del Estado
Contraloría detectó irregularidades financieras en 73 organismos públicos, entre 2020 y 2024, con observaciones por $15,9 billones. Capredena lideró el listado con el mayor descuadre: más de $4.183 millones, lo que llevó al ente fiscalizador a abstenerse de emitir opinión por falta de respaldo.
Desorden financiero estatal: Una auditoría de la Contraloría detectó irregularidades en 73 organismos públicos entre 2020 y 2024, con observaciones que en conjunto suman $15,9 billones de pesos.
Capredena lidera el listado: La Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) encabezó el ranking con el mayor descuadre financiero de todos los organismos auditados, con más de $49.408.644.263 en observaciones.
Abstención de opinión: Contraloría se abstuvo de emitir opinión sobre los estados financieros auditados porque no se proporcionó evidencia suficiente que respalde las operaciones registradas por las entidades fiscalizadas.
Irregularidades en Capredena: En Capredena se observaron deudas y pagos no debidamente respaldados, pagos no devengados, falta de control interno y otras operaciones sin respaldo contable, lo que evidencia deficiencias sustanciales en la gestión financiera.
Acciones ordenadas: La Contraloría ordenó la instrucción de procedimientos disciplinarios, sumarios administrativos y acciones para regularizar los montos observados y esclarecer responsabilidades de los funcionarios involucrados.