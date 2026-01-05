Ministra Vallejo dice que acusaciones por “normas de amarre” al sector público son “ficticias”

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, defendió el proyecto de reajuste del sector público impulsado por el Ejecutivo. “Esta caricatura que se construyó de la supuesta ley de amarre es una propaganda que es ficticia”, dijo en una conferencia de prensa realizada este lunes. Esto, en referencia a medidas que han sido calificadas por algunos como “amarre”.

La atención por la polémica que envuelve la discusión del reajuste anual se volvió a encender. Vallejo afirmó que “La oposición ha tratado de instalar que el gobierno busca apernar asesores políticos o de confianza del presidente Gabriel Boric y no tiene nada que ver con eso. De hecho, todo lo contrario. El gobierno ha sido muy claro con que termina su mandato y sus asesores de confianza, de los gabinetes, se van, como corresponde”.

“Aquí no hay ninguna ley de amarre. Se ha repetido y se ha repetido, y se ha reproducido a través de los medios de comunicación, un concepto que no tiene relación con la realidad”, dijo.

La declaración se produce en el marco del proyecto de ley de reajuste para el sector público, que fue ingresado durante esta jornada por el Ministerio de Hacienda. Aunque el proyecto no ha sido revisado en términos legislativos. El proyecto ha sido criticado por el costo que tendrá el alza del 3,4% y las normas que restringirían los despidos de funcionarios a contrata.

Sobre este punto, Vallejo señaló que “otra cosa muy distinta son los funcionarios públicos de carrera, sobre los cuales se pueden generar desvinculaciones, y lo único que se reitera es algo que ha ocurrido en otros momentos, que es que se fundamente las razones de la desvinculación (..) Pero el nivel de propaganda para dañar una ley de ajuste al sector público ha sido muy agresiva”.

Además, la secretaria de Estado añadió que espera que se discuta “responsablemente cómo hacer un buen reajuste del sector público, cuáles son las normas misceláneas que se han ido acordando para resolver rápidamente también otros temas pendientes de otros servicios”. En este contexto, acusó a la oposición de buscar excusas para “boicotear” el reajuste cuando ha sido una discusión importante para los trabajadores.

“Recordemos que los reajustes del sector público no solo benefician directamente o no al funcionario y funcionaria pública, sino que terminan siendo ejemplo y referencia también muchas veces para el sector privado y por eso hay que tomarlo muy en serio y sin caricaturas”, dijo al finalizar la conferencia.