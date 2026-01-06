Foro Permanente de Política Exterior condenó “intervención de EEUU en Venezuela”

El Foro Permanente de Política Exterior emitió un comunicado en el que advierte la acción impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Anticipó una visión “peligrosa” sobre la forma en que el gobierno busca implementar su nueva Estrategia de Seguridad Nacional en la región, dejando en “riesgo” la posición de América del Sur.

Si bien el Foro reafirmó su postura crítica frente al régimen de Nicolás Maduro —al que califica como “dictatorial, ilegítimo y abusivo”—, afirmó que la crisis venezolana no puede resolverse por la intervención de una potencia externa. La organización rechazó categóricamente el uso de la fuerza como mecanismo de resolución del conflicto.

La declaración sostuvo que la intervención estadounidense vulnera los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Señalando que “sienta un precedente que merece una condena sin ningún tipo de relativización”, agregando que “ inaugura una ruptura del derecho internacional en América del Sur”.

El Foro cuestiona que el gobierno de EE.UU se adjudique gobernar Venezuela por un período indeterminado, advirtiendo que incluso se ha amenazado con nuevas acciones militares. El documento vincula la intervención con el interés estratégico de la potencia en las reservas petroleras venezolanas, aún cuando los recursos naturales son “una expresión de su soberanía”.

En relación con Chile, el Foro respaldó la postura del Gobierno que “condenó la agresión, llamando a resolver la crisis venezolana mediante el diálogo y el multilateralismo”. También valoró las posiciones adoptadas por los gobiernos de Brasil, Colombia, México y Uruguay, así como las críticas surgidas al interior de Estados Unidos.

El documento también apuntó al carácter unilateral del accionar del presidente Trump, señalando que “actúa contra la legalidad internacional sino contra la legalidad interna de su propio país, al no consultar al Congreso”.

La organización llamó a los países de América del Sur a coordinarse urgente frente a cualquier intento de reactivar, de manera contemporánea, la Doctrina Monroe.