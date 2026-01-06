Gobierno descarta cambios en los flujos migratorios tras crisis en Venezuela

El Gobierno descartó la existencia de anomalías migratorias en las fronteras chilenas tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Así lo señaló la subsecretaria Gloria de la Fuente, quien afirmó que los flujos de ingreso y salida del país se mantienen con normalidad.

Ante la prensa, la autoridad explicó que existe un monitoreo permanente de la situación regional y sostuvo que “tenemos una coordinación permanente para poder ver flujos fronterizos y cambios que puedan ocurrir en la región que puedan significar efectivamente un cambio, y lo que hemos visto es que, en general, la situación es de bastante normalidad, tanto de flujo de salida como de entrada”.

De la Fuente realizó estas declaraciones tras reunirse con los subsecretarios de Seguridad Pública, Rafael Collado, y de Defensa, Ricardo Montero, encuentro en el que se abordó el escenario regional y los eventuales efectos que podría tener en Chile. En ese contexto, la subsecretaria recalcó que el Estado se encuentra preparado ante cualquier eventualidad.

“Estamos preparados de todas maneras y en conversaciones con los gobiernos vecinos para poder hacernos cargo en caso de que se produjera una contingencia, que no vemos por lo pronto”, subrayó, descartando escenarios de emergencia inmediata.

Desde el Ejecutivo también se informó que, hasta ahora, solo se han registrado 22 consultas preventivas de chilenos en Venezuela, principalmente a través de redes sociales, sin que exista ninguna situación de emergencia consular.