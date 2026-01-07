Boric adelanta diálogo con Kast para asegurar continuidad de reconstrucción tras megaincendio en Va

A casi dos años del megaincendio que devastó la región de Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric encabezó una reunión con vecinos del sector El Olivar en Viña del Mar, donde anunció que conversará personalmente con el Presidente electo, José Antonio Kast, para garantizar la continuidad del plan.

El anuncio se dio en el marco de una visita del Jefe de Estado a la zona, donde se reunió con dirigentes de sectores damnificados para evaluar los avances del proceso y recoger las principales preocupaciones de las comunidades. En la instancia, Boric estuvo acompañado por los ministros de Vivienda, Carlos Montes, y de Desarrollo Social, Javiera Toro, carteras que han tenido un rol central en la implementación de las medidas de reconstrucción.

“Es muy legítimo tener críticas respecto a un gobierno, es muy legítimo criticar en democracia a las autoridades, pero yo le quiero transmitir a las autoridades que vendrán y esto lo conversaré personalmente con el presidente electo, que es muy importante que en particular en un proceso de reconstrucción que ha costado tanto, las decisiones que se tomen por parte del gobierno entrante se tomen en conjunto con los dirigentes y dirigentes”, dijo en la conferencia.

Además, el Mandatario reconoció las complejidades en el proceso, como los tiempos de ejecución que han sido lentos. Al respecto, señaló: “Acá se ha avanzado mucho, en algunos casos se ha avanzado lento, en algunos casos sin lugar a duda se puede hacer mejor, pero es importante que lo que se ha avanzado no se pierda”.

También mencionó los avances, como la asignación de subsidios y obras que están en curso, enfatizando en la necesidad de acelerar su implementación pero sin desmantelar lo que ya se construyó.

En ese contexto, dijo que la reconstrucción debería permanecer como una iniciativa que no está sujeta a los cambios de gobierno. Agregando: “Acá hay políticas que tienen que entenderse como políticas de Estado, entonces independiente de las diferencias políticas que podamos tener nosotros, es importante que los procesos de reconstrucción tengan continuidad y el trabajo con los dirigentes y dirigentes se mantenga, independiente de cualquier diferencia política”.