Denuncian a sujetos en Maitencillo que lanzaron polluelos de gaviota desde azotea: SAG los rescató

Un video de 48 segundos difundido en redes sociales desató una ola de indignación en Maitencillo, región de Valparaíso, al mostrar a una pareja arrojando polluelos de gaviota desde la azotea del Condominio Entre Lomas, pese a que las aves aún no podían volar por sí solas.

El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, señaló que el municipio actuó de inmediato tras conocer el registro. “Hemos puesto al tanto inmediatamente a la Delegación Presidencial, a Senapred y al SAG”, afirmó, agregando que “como municipio estamos presentando todos los antecedentes de carácter jurídico para la responsabilidad que recae en estas personas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario El Mostrador (@el_mostrador)

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se informó que funcionarios acudieron al lugar para constatar una denuncia “por destrucción de nidos y daño a polluelos de gaviota”, iniciando las diligencias correspondientes para determinar eventuales infracciones a la normativa vigente.

Morales subrayó que el municipio “condena enérgicamente este tipo de acciones, que atentan contra la vida silvestre y vulneran la normativa vigente de protección animal”, añadiendo que “los castigamos profundamente y tomaremos todas las acciones para quien resulte responsable”.

Pese a la crudeza de las imágenes, el caso tuvo un desenlace positivo. Tras las gestiones realizadas por el SAG, los polluelos fueron encontrados con vida en un domicilio del sector, en buenas condiciones de salud, quedando bajo resguardo, según se informó posteriormente.