Publicidad
Denuncian a sujetos en Maitencillo que lanzaron polluelos de gaviota desde azotea: SAG los rescató PAÍS

Denuncian a sujetos en Maitencillo que lanzaron polluelos de gaviota desde azotea: SAG los rescató

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Un video viral generó indignación en Maitencillo tras mostrar a una pareja arrojando polluelos de gaviota desde un condominio. El alcalde de Puchuncaví afirmó que “estamos presentando todos los antecedentes” y el SAG confirmó el rescate de las aves.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un registro difundido en redes sociales mostró a una pareja lanzando polluelos de gaviota desde la azotea de un condominio en Maitencillo. El alcalde de Puchuncaví informó que se dio aviso a la Delegación Presidencial, Senapred y al SAG, mientras este último confirmó que constató la destrucción de nidos y rescató a los polluelos con vida, quedando bajo resguardo.
Desarrollado por El Mostrador

Un video de 48 segundos difundido en redes sociales desató una ola de indignación en Maitencillo, región de Valparaíso, al mostrar a una pareja arrojando polluelos de gaviota desde la azotea del Condominio Entre Lomas, pese a que las aves aún no podían volar por sí solas.

El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, señaló que el municipio actuó de inmediato tras conocer el registro. “Hemos puesto al tanto inmediatamente a la Delegación Presidencial, a Senapred y al SAG”, afirmó, agregando que “como municipio estamos presentando todos los antecedentes de carácter jurídico para la responsabilidad que recae en estas personas”.

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se informó que funcionarios acudieron al lugar para constatar una denuncia “por destrucción de nidos y daño a polluelos de gaviota”, iniciando las diligencias correspondientes para determinar eventuales infracciones a la normativa vigente.

Morales subrayó que el municipio “condena enérgicamente este tipo de acciones, que atentan contra la vida silvestre y vulneran la normativa vigente de protección animal”, añadiendo que “los castigamos profundamente y tomaremos todas las acciones para quien resulte responsable”.

Pese a la crudeza de las imágenes, el caso tuvo un desenlace positivo. Tras las gestiones realizadas por el SAG, los polluelos fueron encontrados con vida en un domicilio del sector, en buenas condiciones de salud, quedando bajo resguardo, según se informó posteriormente.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad